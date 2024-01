Torino, possibile operazione per Buongiorno

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore granata si è lussato la spalla contro il Cagliari ma c’è la possibilità che debba sottoporsi ad un intervento chirurgico

Brutte notizie per il Torino: Alessandro Buongiorno rischia di doversi operare. Il centrale si è lussato la spalla nell’ultima gara contro il Cagliari ma i medici granata vogliono valutare bene questo infortunio. In caso di semplice lussazione, il vice capitano del Torino rimarrà ai box per un mese mentre in caso di operazione lo stop sarà più lungo.

In ogni caso il Toro non vuole farsi trovare impreparato e sta lavorando per acquistare Lovato dalla Salernitana per sopperire all’infortunio di Buongiorno.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina