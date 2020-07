Torino pareggio pericoloso, il Verona lo blocca in casa

Finisce 1-1 la sfida tra granata e gialloblù in un match che si accende nel finale grazie al Gallo Belotti

Il Torino vuole chiudere il discorso salvezza, il Verona cerca di terminare in bellezza un campionato da incorniciare, fresco anche di rinnovo con Ivan Juric fino al 2023. Queste le sensazioni sul match dell’Olimpico di Torino valevole per la 35^ giornata di questa insolita serie A. Moreno Longo prova ad affidarsi al tridente “mascherato”, infatti Verdi sarà schierato alle spalle di Zaza e Belotti. I gialloblu piazzano Empereur in difesa, arretrano Pessina al fianco di Veloso a centrocampo mentre Borini e Verre sosterranno il confermato Salcedo. Dirige la sfida l’arbitro Valeri.

Nel primo quarto d’ora l’unico sussulto è l’infortunio a De Silvestri costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto ecco Ola Aina. La partita, dapprima bloccata, sembra sciogliersi a tratti. Al 18′ bella discesa di Lazovic che serve in mezzo Verre, il tiro del centrocampista è sporcato da Bremer, nessun problema per Sirigu. Le occasioni latitano, si vede poco il Torino, ci riprova il Verona a pochi istanti dall’intervallo con l’attivissimo Lazovic, il tiro dell’esterno finisce fuori non di molto. L’arbitro manda tutti al riposo sullo 0-0, partita che non regala grandi emozioni, meglio il Verona, i granata ci provano ma non si rendono pericolosi.

I ritmi non sembrano cambiare nella ripresa. Al 54′ incursione in area del Torino di Borini, N’Koulou interviene in maniera troppo vigorosa col gomito, per arbitro e Var è calcio di rigore. Lo stesso attaccante si incarica del tiro e non sbaglia, Sirigu è battuto, Verona in vantaggio. Il Toro subisce il colpo ma prova a riorganizzarsi. Al 67′ palla sulla sinistra per Ansaldi, l’argentino pennella per Zaza che incorna e fa secco Silvestri, 1-1 all’improvviso. Ora i padroni di casa ci credono. All’81’ Belotti ha la palla giusta, Rrahmani devía la conclusione e Silvestri mette in angolo. Il Gallo protagonista nei minuti finali, prima conclude alto e poi al 91′ colpisce una clamorosa traversa su azione d’angolo. Finisce 1-1.

La squadra di Longo dovrà faticare ancora viste le vittorie dagli altri campi, Juric si prende il punto ed è contento così.

Fonte foto: toronews.net

Glauco Dusso