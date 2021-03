Torino, la vittoria contro il Sassuolo può essere la svolta

I granata hanno compiuto una grande rimonta sui neroverdi issandosi così al quart’ultimo posto in classifica

Il Torino di Davide Nicola è una squadra completamente diversa da quella allenata da Marco Giampaolo; le rimonte subite e i punti persi nei minuti finali erano una costante, ora invece gli ultimi scampoli di partita si sono rivelati molto preziosi, con il Toro che ha spesso recuperato punti importanti.

Con questo cambiamento di mentalità portato da un allenatore esperto di salvezze impossibili, i piemontesi possono davvero sognare una salvezza che sembrava ormai difficile da raggiungere. Il match di recupero contro il Sassuolo giocato mercoledì è un esempio lampante del nuovo Torino: grintoso, battagliero, figlio di Davide Nicola. La rimonta da 0-2 a 3-2 in quindici minuti può essere la svolta di una stagione finora sottotono da parte di una compagine che ha tutte le carte in regola per salvarsi.

Ora la classifica dice quart’ultimo posto con anche la gara con la Lazio da recuperare e tanti scontri diretti ancora da disputare. Le prospettive per il Torino dunque sono sicuramente migliori di qualche giornata fa, ma la guardia va tenuta alta dato che anche altre compagini, come Parma e Cagliari, sono in un buon momento.

Alessandro Fornetti