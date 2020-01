Torino, la squadra si aggrappa a Mazzarri, ma Lecce sarà l’ultima chiamata

Presidente e giocatori credono ancora nel tecnico che li ha portati al settimo posto in campionato lo scorso anno, ma serve una scossa dopo tre ko consecutivi

Il 7 a 0 casalingo subito contro l’Atalanta avrebbe scoperchiato panchine ben più salde di quella di Walter Mazzari, ma il presidente del Torino Urbano Cairo ha rinnovato la sua fiducia al tecnico, nonostante il carico da undici posto dalla rocambolesca eliminazione in coppa Italia ad opera del Milan.

Sarà la classifica corta in zona Europa League, che permette ai granata di sognare ancora un sesto posto d’oro o la penuria di allenatori di valore a spasso, ma la dirigenza piemontese ha concesso un ulteriore chance a Mazzari. Per salvare la propria posizione il tecnico toscano deve assolutamente fare risultato in casa del Lecce domenica prossima. I salentini sono allergici alla vittoria fra le mura amiche (0 trionfi su 10 incontri al Via del Mare), consentire a Liverani di rompere il sortilegio potrebbe essere fatale per il tecnico dei granata.

Durante il ritiro imposto dalla società, si rincorrono dichiarazioni lapalissiane: “A Lecce dobbiamo vincere”, sentenzia Mazzarri, all’apparenza credendoci non poco, ma in campo andranno i suoi ragazzi e non la grinta dell’ex allenatore dell’Inter.

Capitolo formazione – Piove sul bagnato in casa granata, oltre agli squalificati Izzo e Lukic mancheranno Baselli, Ansaldi, Edera e Zaza. A questi nomi di un certo spessore vanno aggiunti Iago Falque, Parigini e Bonifazi, tutti ceduti, quasi ufficialmente, nel mercato invernale.

Si attende il coniglio dal cilindro da parte di Mazzarri. Ad inizio stagione l’entusiasmo era tangibile, c’era chi parlava addirittura di lotta per il quarto posto. Alcuni addetti ai lavori, non facili a lasciarsi andare, avevano auspicato un miglioramento del settimo posto dello scorso anno. Il cauto ottimismo derivava dal fatto che nel girone di ritorno il Torino aveva collezionato 36 punti (4°miglior punteggio in serie A). La trasferta di Lecce sarà il crocevia, l’ago della bilancia fra una stagione anonima ed una che potrebbe riservare ancora delle sorprese in extremis.

Foto: Tuttosport.it

Marco Fabio Ceccatelli