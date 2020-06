Torino, la carica dei veterani per le “13 finali”

I granata intendono archiviare la stagione guadagnando la salvezza il prima possibile per poi dedicarsi al calciomercato estivo

Sui quotidiani sportivi si legge di grandi manovre fra il Torino ed altri club di Serie A per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, ma sarebbe sensato pensare a chiudere prima dignitosamente quella attuale. La salvezza, infatti, non è affatto scontata per i granata, che si trovano a due punti soltanto dal terz’ultimo posto occupato dal Lecce.

Saranno proprio i piemontesi ad inaugurare, con il match casalingo contro il Parma, la ripresa ufficiale del campionato. Il 20 giugno alle 19:30 la squadra allenata da Longo potrà allungare sulle inseguitrici grazie al recupero della 25° giornata contro gli emiliani. Il più classico degli slogan “saranno 13 finali” dovrà essere recepito dai calciatori del Toro alla svelta. A guidare la riscossa saranno i veterani Sirigu, Belotti e Rincon.

Permangono dei dubbi anche sul modulo che adotterà mister Longo alla ripresa, l’infortunio di Baselli ha ridotto ulteriormente le scelte del tecnico piemontese, ma si va verso un collaudato 3-4-3.

Accadde oggi – Il 4 giugno del 1991 il Torino di Mondonico portava a casa la Mitropa Cup sconfiggendo il Pisa in finale per 2 a 1. Teatro del trionfo il nuovo stadio Delle Alpi. Nei minuti finali segna Polidori per i toscani, ma Martin Vazquez riesce a riacciuffare il pareggio su calcio di rigore al 90′. Durante i tempi supplementari sarà Carillo a siglare la rete decisiva.

Capitolo mercato – Tuttosport rilancia le candidature dei milanisti Bonaventura (sarà svincolato) e Krunic (valutato dei rossoneri 8 milioni). Come scritto in precedenza è difficile chiudere delle operazioni di mercato importanti se prima non si ha la certezza di rimanere nella massima serie.

FOTO: Toronews.it

Marco Fabio Ceccatelli