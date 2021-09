Torino-Juventus, un derby perfettamente in equilibrio

La stracittadina della Mole sarà in programma sabato alle ore 18.00. Una gara che ai nastri di partenza si presenta molto in bilico sia per numeri che per stato di forma

Un Derby tira l’altro. Dopo la stracittadina Lazio-Roma di domenica scorsa, la settima giornata di Serie A avrà in programma un’altra battaglia calcistica intestina ossia quella tra Torino e Juventus. Il primo weekend di ottobre infatti si apre con il Derby della Mole, il più antico nella storia del calcio italiano e uno dei più prestigiosi in ambito europeo (storicamente parlando). Un dualismo calcistico ed economico che per citare il grande Mario Soldati in “Le due città”, mette a confronto la classe piccolo borghese-operaia di stampo granata contro i gentlemen, pionieri dell’industria di fede bianconera. Due mondi apparentemente inconciliabili che dopo diversi anni di predominio juventino, ritornano calcisticamente ad essere in perfetto equilibrio.

UN DERBY ALLA PARI

Il Derby della Mole mai come quest’anno appare in uno scenario molto aperto ed equilibrato. Lo dicono i numeri poiché non accadeva da quasi 50 anni (dal 1972) che le due squadre arrivassero appaiate con gli stessi punti in classifica al confronto fratricida. L’ultima volta, durante la stagione 1972/73 quando al comunale trionfò l’allora Torino di Giagnoni che sconfisse i bianconeri grazie alla doppietta di Paolino Pulici. Nella Juventus, inutile ai fini del risultato finale la rete del catanese Pietro Anastasi.

La sfida di sabato pomeriggio (ore 18.00) vedrà in campo due squadre reduci da un buon periodo di forma. Il Torino di Juric non perde in campionato dallo scorso 28 agosto contro la Fiorentina, ottenendo nelle successive quattro partite due vittorie e due pareggi per un totale di 8 punti raccolti. In netta ripresa anche la Juventus che dopo l’avvio da incubo con soli due punti in quattro partite, sembra in miglioramento visti i tre successi consecutivi tra campionato e Champions League.

Quanto alle statistiche sul campo, i granata hanno fatto addirittura meglio in Serie A. Il Toro ha infatti segnato nove reti subendone solamente sei (meglio dell’Inter campione d’Italia in carica); mentre la formazione di Allegri non conosce mezze misure: 10 reti fatte e 10 reti subite. Equilibrio anche nei giocatori portati al gol: 7 il Torino, 8 invece la Juventus.

JURIC VS ALLEGRI

Il Derby della Mole sarà anche il confronto fra i due nuovi allenatori. Da un lato, il nuovo corso di Juric, discepolo di Gasperini, con la sua filosofia di calcio basata sul pressing asfissiante, difesa alta e rapidità nelle corsie. Dall’altro, riecco l’Allegri bis, il restauratore della Juventus schiacciasassi organizzata e compatta in fase difensiva e letale nelle ripartenze. Equilibrio anche nel confronto diretto fra questi due allenatori con il veterano Allegri che ha vinto due volte su quattro e il giovane Juric capace di trionfare una sola volta.

Dunque sia nei numeri che nella condizione fisica/mentale, il Derby di Torino sarà una sfida tutta da gustare con nessuna delle due squadre che parte una sopra l’altra. Un perfetto equilibrio che potrebbe regalare tanto spettacolo magari sulla stessa scia della stracittadina giocata qualche giorno fa.

Fonte foto: Dazn

Sandro Caramazza