Torino-Juventus match clou della 32ª giornata

Il derby della mole non porta bene ai granata che non lo vincono dal 2015 e che affrontano l’avversario che lo ha battuto più di ogni altro in Serie A

Destino sin qui amaro anche per l’attuale tecnico granata Ivan Juric che non ha mai vinto un derby con la Juventus. Il Toro, nonostante la sconfitta nei secondi finali ad Empoli, arriva a questa partita con un ottimo stato di forma, ma altrettanto la Juve che è tornata a vincere in campionato dopo quasi due mesi di digiuno. Inoltre, la Juve, ha ancora un discreto margine dalle inseguitrici per la lotta alla zona Champions e può senz’altro gestire meglio la partita da un punto di vista psicologico. Il Torino invece non deve farsi prendere dalla foga del dover vincere a tutti i costi, perché potrebbe pagare a caro prezzo eventuali slanci contro una squadra che fa della compattezza e del contropiede alcune delle sue armi migliori.

Fonte foto: dazn.com

Luigi A. Cerbara