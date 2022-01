Torino, Juric ti ha cambiato

I granata dopo annate difficili hanno scelto di puntare sul tecnico croato, ottenendo sin da subito ottimi risultati

Ivan Juric aveva mostrato di essere un ottimo allenatore fin dai tempi di Genova, poi a Verona è esploso portando una neopromossa ad una salvezza tranquilla, fino ad arrivare alla consacrazione definitiva in questa stagione a Torino, accettando il difficile incarico di risollevare i granata dopo stagioni disastrose dove avevano rischiato più volte la retrocessione. Il tecnico ha fatto sentire subito la propria voce, chiedendo rinforzi di qualità che potessero essere adatti al suo calcio, e una volta accontentato, ha plasmato la squadra cambiandole completamente faccia rispetto agli scorsi campionati.

Il nono posto in classifica appena dietro le big del campionato testimonia la bontà di un progetto iniziato quest’estate che potrebbe portare ben presto il Torino a competere davvero per una posizione europea. I primi due match del nuovo anno sono lo specchio della mentalità acquisita dalla squadra; tanta grinta e pressione sugli avversari con una linea difensiva altissima e praticamente impeccabile, guidata da un Bremer che si sta confermando come uno dei migliori difensori del nostro campionato.

Ora l’obiettivo dei piemontesi deve essere quello di non porsi limiti, di pensare partita dopo partita e vedere se si può davvero tentare un insediamento in zona Europa. Il calendario riserva delle sfide interessanti prima del derby contro la Juventus del 20 febbraio: prima della sosta ci sarà un bel match contro il Sassuolo, poi Udinese e Venezia per cercare di arrivare alla stracittadina nella miglior condizione possibile.

Juric può già essere soddisfatto dei propri calciatori, il Torino è la terza miglior difesa del campionato e non ha praticamente mai potuto contare sull’apporto del Gallo Belotti fermato ai box da diversi infortuni.

Fonte foto: footballnews24.it

Alessandro Fornetti