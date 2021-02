Torino in cattive acque, Nicola pronto a risalire la corrente

Il mercato regala due pedine importanti, Mandragora e Sanabria, e i granata sono pronti alla scalata verso posizioni che competono alla sua storia

Il dado è tratto. La fine del calciomercato invernale segna lo spartiacque di una stagione che per il Torino deve assolutamente cambiare rotta. Appena iniziata la seconda metà di torneo con il pareggio di Firenze, la classifica certifica come i granata abbiano bisogno di una scintilla per svoltare. Il cambio in panchina con l’avvento di Nicola è stato un primo passo. Via le idee non a presa rapida di Giampaolo, dentro la concretezza e lo spirito battagliero di un tecnico che ha ottenuto salvezze importanti nella sua storia recente. Il Torino naviga pericolosamente nei bassifondi della classifica come mai negli ultimi anni. I punti racimolati in 20 partite sono 15 e il terzultimo posto in coabitazione con un’altra nobile decaduta, il Cagliari, sottolineano come sia un’annata difficile per tutti.

Il calciomercato invernale ha permesso di andare ad agire su zone nevralgiche con due innesti mirati e da non sottovalutare. Vediamo i reparti della rosa granata come vengono fuori dall’ultimo mese di trattative.

Portiere. Fiducia totale in Salvatore Sirigu, Rosati è volato a Firenze, a coprire le spalle al titolare rimangono Milinkovic-Savic e Ujkani.

Difesa. Unico reparto rimasto invariato che nonostante le statistiche non lusinghiere sembra avere una buona struttura. Il passaggio (o ritorno) al sistema a tre reintegra definitivamente Izzo che smaltiti i problemi fisici può tornare al suo posto. Inoltre anche Ricardo Rodriguez diventa un jolly importante capace di giocare sia nella linea difensiva che in quella di mezzo come esterno a tutta fascia. Ben collaudati gli altri difensori dove spiccano Lyanco e Bremer, un po’ in ombra N’Koulou.

Centrocampo. La zona dove spesso è regnata la confusione. Sono partiti Meitè e Segre, quest’ultimo tornato in B a continuare il processo di crescita, ed è arrivato Rolando Mandragora, uomo di qualità che negli ultimi anni ha guidato la mediana dell’Udinese e dell’under 21. Lukic e Linetty affiancheranno il neoacquisto, attenzione però a Rincon e al ristabilito Baselli. Fasce coperte dalla sorpresa Singo e i vari Ansaldi, Vojvoda, Murru e, appunto, Rodriguez.

Attacco. Davanti colpaccio a titolo definitivo, infatti dal Betis ecco Antonio Sanabria, l’anno scorso al Genoa proprio con Nicola, pronto a far coppia con Belotti per un tandem che promette potenza e gol. Il paraguaiano, però, non sarà disponibile per la prossima partita vista la giornata di squalifica da scontare e la positività al covid-19. Alla società spagnola andranno 7 milioni più 3 di bonus, Cairo ha deciso di affondare visto anche il feeling della punta col il nuovo tecnico granata. Fondamentali i gol di Sanabria nelle ultime giornate del campionato scorso per la permanenza del Genoa in A. Per il resto Zaza, Verdi e Bonazzoli completano un reparto di sicuro valore. Lasciano la squadra Edera e Millico scesi di categoria accasandosi a Reggio Calabria e Frosinone.

Si riparte sabato in trasferta con l’Atalanta una partita che sulla carta appare difficilissima. Lo spirito Toro, però, deve iniziare a venire fuori soprattutto per migliorare lo score in campionato. Sono solo 2 le vittorie ottenute quest’anno, situazione inaccettabile per il blasone del Torino in serie A.

Glauco Dusso