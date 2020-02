Torino, cercasi punti scaccia-crisi: Longo si aggrappa a Belotti

I granata sono reduci da 5 sconfitte consecutive e si sono improvvisamente trovati in piena lotta salvezza. Domenica arriva il Parma: il ‘Gallo’ è a secco dallo scorso 5 gennaio

TORINO – Il 2020 per il Torino era iniziato nel migliore dei modi: blitz vincente all’Olimpico di Roma con il 2-0 ai giallorossi e 1-0 interno sul Bologna. Poi però è cambiato tutto: ben 5 sconfitte di fila, 17 gol subiti, eliminazione dalla Coppa Italia, l’esonero di Mazzarri con l’arrivo di Longo e soprattutto il passaggio dal sogno Europa alla piena zona retrocessione.

Quello che sembrano aver smarrito i granata è lo “spirito Toro” che in realtà deve essere alla base di chi indossa tale casacca. Longo non è riuscito ancora a dare la scossa e (sua stessa ammissione) il gruppo deve dimenticarsi l’obiettivo Europa League, quanto piuttosto guardarsi le spalle da squadre tecnicamente meno forti, ma più abituate a trovarsi nella zona calda. In queste situazioni d’emergenza la ricetta migliore per uscirne è sempre una: la vittoria. Facile a dirsi, anche perché domenica alle 15 al Filadelfia arriva un Parma in piena corsa per l’Europa e con un Gervinho ritrovato.

A proposito, ciò che tutto il Torino spera di ritrovare sono i gol del proprio capitano, Andrea Belotti. il “Gallo” è infatti fermo alla doppietta alla Roma del 5 gennaio, un digiuno di quasi due mesi preoccupante anche in ottica Nazionale. Le buone notizie (probabilmente le uniche) per Longo sono i recuperi di Izzo e Baselli rispettivamente dalla squalifica e dall’infortunio. Sempre in dubbio invece Verdi: dovesse non farcela, verrebbe nuovamente confermato Edera con Berenguer alle spalle di Belotti.

Francesco Carci