Torino, c’è lesione per Ilic

Il serbo si è infortunato nel match contro la Fiorentina dopo un contrasto con Bonaventura

Tegola per il Torino, Ilic resterà ai box per circa due mesi. Il classe ’01 si è infortunato nel match di sabato contro la Fiorentina, in un contrasto con Giacomo Bonaventura. Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. La stagione di Ilic non è finita ed è probabile che riesca a tornare in campo per le ultime partite di campionato.

Davide Farina