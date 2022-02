Torino, buone notizie: Belotti torna ad allenarsi in gruppo dopo due mesi

Il Gallo si è definitivamente ripreso dall’infortunio subito a fine novembre e punta ad essere almeno in panchina sabato contro il Venezia

Dopo la sconfitta con l’Udinese, arriva una bella notizia per il Torino: torna infatti ad allenarsi in gruppo Andrea Belotti, assente dallo scorso 28 novembre a causa di un grave infortunio muscolare. Il Gallo ha svolto (e svolgerà) gli appositi esami strumentali nei prossimi giorni, per essere sicuro di non rientrare prematuramente, ma ormai è quasi certa la sua presenza quanto meno nella lista dei convocati per la sfida di campionato di sabato sera contro il Venezia. Sorride Juric ma anche il CT della nazionale Roberto Mancini, in vista degli spareggi per il mondiale del prossimo marzo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)