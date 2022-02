Torino, Bremer e un rinnovo con vista cessione

Il difensore brasiliano ha esteso il proprio contratto ma in estate con ogni probabilità cambierà maglia

Gleison Bremer sta disputando una stagione ad altissimi livelli riuscendo, anche grazie al lavoro del tecnico Juric, a blindare una retroguardia come quella del Torino che negli scorsi campionati era una delle più battute. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diverse big sia in Italia che all’estero e hanno portato il presidente Cairo a rinnovargli il contratto, per poi probabilmente cederlo in estate per una grossa cifra. Il brasiliano guadagnerà 1,8 milioni fino al 2024 ed interessa a Inter, Milan, Juventus e diversi club di Premier League. Al momento la squadra più vicina a lui è l’Inter ma non è da escludere la Juventus, con le due squadre di Torino che hanno già fatto affari in passato.

Fonte foto: tuttosport.com

Alessandro Fornetti