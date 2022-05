Torino a caccia di un nuovo numero uno: idea Gollini

Non pochi problemi quest’anno per Juric in materia portieri tra Milinkovic Savic e Berisha. I granata pensano al ritorno in Italia dell’ex Atalanta

Il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere. Il tecnico granata Ivan Juric ha dovuto convivere quest’anno con il dualismo non certamente eccelso tra Milinkovic Savic e Berisha. Molti sono stati gli errori dei due portieri che hanno compromesso, in certi casi, le partite del Torino. L’idea per la prossima stagione si chiama Pierluigi Gollini del Tottenham. Il portiere italiano, trasferitosi a Londra la scorsa estate, ha trovato pochissimo spazio vista la grande concorrenza del numero uno francese Hugo Lloris. Per lui solo 10 presenze, tra cui zero in Premier League sia sotto la guida di Espirito Santo che sotto quella di Antonio Conte. Il Tottenham però dovrebbe confermare il prestito dall’Atalanta ma il Torino ha già avviato i contatti.

Sandro Caramazza