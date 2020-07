Tonfo Juventus in Sardegna: il Cagliari vince 2-0. Analisi e pagelle

I bianconeri subiscono la voglia dei rossoblu che tornano al successo

In uno dei posticipi della penultima giornata di Serie A si affrontano alla Sardegna Arena Cagliari e Juventus, due compagini senza particolari obiettivi ma sicuramente vogliose di chiudere al meglio il campionato. Sarri si affida al tridente Bernardeschi-Higuain-Ronaldo e schiera Muratore dal primo minuto a centrocampo.

La partita si mette subito bene per i sardi che dopo due occasioni per gli ospiti nei primi minuti, passano in vantaggio: il giovane attaccante Gagliano devia in porta un cross di Faragò e batte Buffon, trovando la sua prima rete in Serie A. La Juventus prova a reagire e va più volte vicina al gol, prima con Bonucci che calcia di poco fuori, e poi con Bentancur che trova la pronta respinta di Cragno. Nel recupero della prima frazione arriva addirittura il raddoppio dei rossoblu: Gagliano serve Simeone che con una conclusione potente batte ancora Buffon. All’intervallo è 2-0 Cagliari, Juventus in difficoltà.

Nella ripresa è ancora il Cagliari a rendersi pericoloso con Simeone che calcia al volo ma trova la grande parata di Buffon. Gli ospiti ci provano soprattutto con le conclusioni dalla distanza, due volte Ronaldo e poi Bernardeschi si vedono parare le conclusioni da Cragno. Nel finale ci prova il giovane Zanimacchia senza riuscire ad accorciare le distanze. La partita finisce dunque 2-0 per il Cagliari.

Grande prova degli uomini di Zenga che tornano a vincere dopo oltre un mese e lo fanno contro i campioni d’Italia. Sottotono la squadra di Maurizio Sarri che dopo la vittoria dello scudetto è sembrata poco determinata.

Queste le parole di Sarri a fine match: “Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, la squadra deve essere più solida. Abbiamo tanti infortuni, sarà difficile recuperare tutti.”

Le pagelle della Juventus

Buffon 5,5: Può poco sul gol di Gagliano ma ha colpe su quello di Simeone

Cuadrado 6: Poca spinta rispetto al solito anche se riesce comunque a rendersi pericoloso, in fase difensiva soffre un po’

Bonucci 5,5: Prestazione deludente come tutti, non riesce a dare sicurezza al reparto

Rugani 5,5: Potrebbe fare meglio in occasione del primo gol dei sardi, sempre poco preciso

Alex Sandro 5,5: Dalla sua parte Faragò sfonda per l’1-0, in attacco si fa vedere raramente

Bentancur 6,5: Il migliore dei suoi, recupera diversi palloni e si rende pericoloso in zona gol. (Dal 76′ Peeters s.v.)

Pjanic 5,5: Sfiora il gol su punizione ma poi si fa notare poco. (Dal 61′ Matuidi 6: Dà equilibrio al centrocampo combattendo su ogni pallone)

Muratore 5,5: Qualche conclusione da lontano che non impensierisce Cragno, parte bene ma poi cala. (Dal 61′ Zanimacchia 6,5: Va vicino al gol nel recupero, mostra personalità)

Bernardeschi 4,5: Non si rende mai pericoloso, prestazione davvero deludente

Higuain 5: Sbaglia un gol non da lui ed è spesso lento nel cercare la giocata giusta (dall’88esimo Olivieri s.v.)

Ronaldo 5: Cerca spessissimo la porta ma Cragno gli dice sempre di no, insufficiente anche lui

All.Sarri 5: Altra sconfitta, la sua Juventus non fa vedere un grande gioco

Fonte foto: zon.it

Alessandro Fornetti