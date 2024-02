Toney lascerà il Brentford a fine stagione, Arsenal e Chelsea interessate

Tempo di lettura 1 minuto

Ad annunciarlo lo stesso Thomas Frank, allenatore del club inglese, in una intervista su un sito danese

Ivan Toney, attaccante inglese del Brentford, cambierà squadra al termine della stagione. Questa notizia l’ha diffusa Thomas Frank, allenatore delle Bees, in un’intervista su Tipsbladet, un sito danese. Le parole del coach sono state: “Il fatto che Toney sarà venduto in estate è quasi ovvio”. L’inglese, che viene da una lunga squalifica per calcioscommesse, ha il desiderio di giocare in un top club della Premier League che lotta per vincere dei titoli. Arsenal e Chelsea sono, al momento, le squadre più interessate e che hanno più bisogno di un profilo come quello di Ivan Toney.

Vedremo nella prossima sessione di mercato quale squadra punterà sul classe ’96.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina