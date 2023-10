Tonali verso il patteggiamento con la Procura, una parte della pena sarà scontata in Italia

Tempo di lettura 1 minuto

L’ipotesi più accreditata è quella di dieci mesi di squalifica dai campi per il centrocampista del Newcastle, a cui si aggiungeranno altri otto mesi di sanzioni alternative

Dopo il caso Fagioli, anche la vicenda Tonali sembra avviarsi alla conclusione. I legali del giocatore e la procura federale stanno lavorando ad un’ipotesi di patteggiamento che, salvo imprevisti, dovrebbe concretizzarsi nella giornata di domani. Il centrocampista del Newcastle sarà condannato a dieci mesi di squalifica dai campi (stagione finita dunque, compreso anche l’eventuale Europeo) più otto mesi di pene alternative che come per Fagioli consisteranno nel partecipare a degli incontri con associazioni sportive dilettantistiche, organizzati dalla Figc, per sensibilizzare sul tema della ludopatia. Questi incontri avverranno in Italia, ma non è escluso che si possano tenere anche in Inghilterra. L’ex giocatore del Milan inoltre dovrà produrre certificazioni mediche idonee a dimostrare il rispetto del percorso terapeutico necessario a curare la dipendenza dal gioco d’azzardo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmediaset.it)