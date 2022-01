Tomori, il Milan può sorridere: l’inglese non ha più il Covid-19

I rossoneri ritrovano pezzi in difesa. Si tratta del gigante ex Chelsea che si è negativizzato dal virus. Il ragazzo è a disposizione di Pioli

Fikayo Tomori ha sconfitto il Covid-19. Tampone negativo per il forte centrale inglese, costretto a saltare l’avvio di 2022 contro Roma e Venezia. Come riporta il comunicato del Milan: “AC Milan comunica che Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni”, l’inglese è subito a disposizione di mister Pioli. Rimane ancora positivo invece il secondo portiere Tatarusanu. Nessun aggiornamento ancora per gli altri indisponibili Calabria, Romagnoli e Castillejo.

Sandro Caramazza