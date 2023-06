Tiago Pinto e Ausilio, viaggio di mercato a Londra

I dirigenti di Roma e Inter sono in Inghilterra per cercare di smuovere alcune trattative importanti

La Roma e l’Inter si iniziano a muovere per il mecato estivo con i dirigenti sportivi che sono a Londra per obiettivi diversi ma con la stessa intenzione di portare avanti trattative importanti. Per i giallorossi Tiago Pinto sta valutando la cessione di Ibanez che interessa a Tottenham e West Ham e con gli Hammers sta parlando anche di Scamacca, profilo gradito come nuovo attaccante. Per i nerazzurri invece Ausilio sta trattando con il Chelsea per capire la fattibilità dei prestiti di Koulibaly e Lukaku e per l’acquisto di Loftus-Cheek che comunque non è una priorità nell’immediato. Vedremo se questi viaggi porteranno alle due squadre gli effetti sperati.

Fonte foto: amoroma.fr

Alessandro Fornetti