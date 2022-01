Thiago Motta e lo Spezia, dal licenziamento al record di successi consecutivi

L’allenatore era sull’orlo dell’esonero, poi l’incredibile cambio di marcia con quattro vittorie negli ultimi cinque match

Lo Spezia di Thiago Motta è una delle sorprese più grandi di questo campionato, una squadra data per spacciata da tutti con un tecnico sempre sulla graticola, che invece ora viaggia ad otto punti sulla zona salvezza e scrive record mai stabiliti prima in Serie A. La storia dell’allenatore è una delle più incredibili di questa stagione; la proprietà lo aveva di fatto scaricato, poi per mancanza di alternative e rifiuti di altri allenatori, sono stati quasi costretti a proseguire con il brasiliano.

Da quel momento in poi lo Spezia è cambiato, con una vittoria fortunosa a Napoli che ha dato fiducia e scosso un ambiente depresso. Il nuovo anno non sembrava presagire niente di buono con il ko contro un Verona in totale emergenza ma poi ecco riemergere il grande carattere della squadra ligure e del proprio allenatore. Tre successi di fila, record di sempre per lo Spezia in Serie A, contro Genoa, Milan e Sampdoria e balzo importantissimo in classifica, con il terzultimo posto che ora dista addirittura otto punti. I successi negli scontri diretti contro le genovesi e quello clamoroso in rimonta a Milano sono simbolo di una compagine che non ha mai mollato nonostante le difficoltà di non poter fare mercato e di avere una rosa con pochi centrocampisti e piena di calciatori inesperti.

Thiago Motta ha saputo tirar fuori il meglio da calciatori già leader della squadra come Bastoni e Maggiore, affidandosi anche alle parate di Provedel e all’esuberanza offensiva di Agudelo e Verde, elementi che stanno facendo la differenza in questo periodo di successi.

Dopo la sosta gli uomini di Thiago Motta sono attesi dal cruciale match contro la Salernitana dove un’altra vittoria sarebbe un ulteriore passo avanti verso la salvezza, in un campionato che resta ancora lungo ma che lo Spezia sta disputando al meglio delle proprie risorse.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti