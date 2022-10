Thiago Motta contro Stankovic: amici-nemici obbligati alla vittoria

I due ex interisti saranno uno contro l’altro al Dall’Ara per la sfida tra Bologna e Sampdoria. Entrambi hanno bisogno assolutamente dei tre punti

Weekend di Serie A ricco di sfide molto interessanti. Balza all’occhio ovviamente la classica del calcio italiano Milan-Juventus ma una gara dai mille risvolti sarà anche Bologna–Sampdoria. Due squadre che hanno deluso in questo inizio di campionato. Domani alle 20.45, al Dall’Ara in campo rispettivamente quartultima contro ultima in classifica. Un confronto che soprattutto vedrà di fronte due grandi ex compagni di squadra: Thiago Motta e Dejan Stankovic. Eroi del Triplete a tu per tu con un solo obiettivo obbligato in testa: i tre punti!

TENSIONI

Bologna-Sampdoria sarà senza dubbio una gara ricca di pathos. Il motivo è legato soprattutto alla classifica di entrambe le squadre. I felsinei hanno raccolto una sola vittoria in questo campionato, alternando poi tre pareggi e quattro sconfitte. In mezzo l’esonero amaro di Sinisa Mihajlovic. Thiago Motta ha subito messo le cose in chiaro: pedalare senza guardarsi attorno. Parole peraltro ripetute anche nella giornata di ieri quando una delegazione della tifoseria bolognese ha fatto ‘irruzione’ a Casteldebole per protestare contro la squadra. Il Dall’Ara vuole una risposta anche perché il tempo, come si sa, è effimero.

Dall’altro lato, arriva il grande amico Deki Stankovic. Il ‘Drago’, dimessosi dalla Stella Rossa alcune settimane fa, ha firmato ieri con la Sampdoria subentrando al recordman degli esoneri Marco Giampaolo (vedi articolo). Per Dejan sarà un turbinio di emozioni sia positive che negative. La gioia dell’esordio in Serie A da tecnico si mischia al timore e alle preoccupazioni di un’ultima posizione assolutamente da migliorare, anche per lui il tempo sarà tiranno, occorre subito raccogliere punti.

AMICI-NEMICI

Otre all’emozione di carattere squisitamente tecnico, al Dall’Ara il cuore “d’acciaio” dei due almeno per qualche secondo si scioglierà. I due discepoli del Mou tripletista per la prima volta uno contro uno in panchina dopo le tantissime battaglie passate assieme con la maglia dell’Inter addosso. Motta contro Stankovic, amici ma nemici per 90 minuti. Ai tifosi nerazzurri qualche lacrimuccia scenderà. Mou e Moratti non saranno sicuramente da meno.

Sandro Caramazza