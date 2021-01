Theo Hernandez è ineluttabile

L’inarrestabile esterno basso del Milan è uno dei migliori interpreti della trasformazione che ha avuto il ruolo del terzino negli ultimi anni

Vedendo giocare Theo Hernandez la prima impressione è quella di essere davanti a qualcosa di inesorabile. Un uragano in miniatura, che quando si abbatte sugli avversari non si può evitare ma si può soltanto subire, sperando che faccia meno danni possibili. Ridurre il terzino del Milan solo alle cavalcate sulla fascia sinistra però sarebbe troppo superficiale.

Theo Hernandez è un esterno basso completo, forte fisicamente, bravo di testa, con un’ottima tecnica ed una altrettanto ottima visione di gioco, inoltre ha una media gol davvero ragguardevole. In sostanza è un terzino “totale”, che fa meglio degli altri ciò che il calcio odierno richiede a chi gioca nel suo ruolo. Il terzino moderno infatti non è solo un’ala che in fase di possesso deve garantire superiorità numerica alla propria squadra, ma un regista decentrato che in fase di costruzione del gioco si pone come una delle soluzioni possibili quando le corsie centrali del campo sono intasate. Il difensore francese del Milan fa proprio questo, è uno spacca partite, un piano B di lusso per forzare la cassaforte delle difese avversarie. Un pericolo costante ed ulteriore di cui ogni avversario si deve preoccupare, lasciando inevitabilmente più liberi gli altri fantasisti della squadra rossonera, Ibrahimovic su tutti. Figlio d’arte (suo padre Jean François era anch’egli difensore) e fratello di Lucas Hernandez del Bayern Monaco (anche lui terzino sinistro), Thèo è un prodotto della cantera dell’Atletico Madrid ed un scarto di lusso dell’altro team della capitale spagnola, il Real, che sull’altra sponda di Milano ha traghettato involontariamente anche un altro esterno di grande qualità: Achraf Hakimi dell’Inter.

Ad oggi Hernandez è a quota quattro gol e tre assist in sedici gare di campionato. Si è auto intestato il ruolo di trascinatore del Milan in assenza del suo leader naturale: Zlatan Ibrahimovic. A 23 anni vanta un carisma ed una personalità impressionati ed ha tutte le carte in regola per lasciare un segno in un ruolo che dalle parti di San Siro ha visto recitare alcuni tra i più grandi attori di sempre nel calcio. Ora, il palcoscenico è tutto suo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Milanlive.it)