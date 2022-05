Testa alla stagione 2022/23, le date di Serie A e coppe europee

Il campionato è terminato ma si pensa già alla prossima annata. La più particolare e intensa con l’intermezzo del Mondiale in Qatar

Campionato finito e testa al mercato? Macché, il pensiero va già alla prossima stagione. La più intensa, curiosa ed emozionante di sempre. Perché per 52 giorni, tra novembre (13) e gennaio (4), il mondo del calcio (di club) si fermerà per dare spazio alla più grande manifestazione calcistica: il campionato del Mondo in Qatar. Sia la Serie A (come tutte le leghe) che le coppe europee e nazionali saranno contraddistinte da un calendario piuttosto frenetico e non stop. Queste tutte le date della prossima stagione:

Serie A: Agosto: 14-21-28-31; Settembre: 4-11-18; Ottobre: 2-9-16-23-30; Novembre: 6-9-13; Gennaio: 4-8-15-22-29; Febbraio: 5-12-19-26; Marzo: 5-12-19; Aprile: 2-9-16-23-30, Maggio: 3-7-14-21-28; Giugno: 4

Coppa Italia: Primo turno: 5-6-7-8 agosto; Secondo turno: 18-19-20 ottobre; Ottavi: 10-11-12 gennaio e 17-18-19 gennaio; Quarti:31gennaio-1-2 febbraio; Semifinali andata: 4-5 aprile; Semifinali ritorno: 25-26 aprile; Finale: 24 maggio

Supercoppa Italiana: Finale: 11 o 18 gennaio

Champions League: Gironi: 6-7 e 13-14 settembre, 4-5, 11-12 e 25-26 ottobre, 1-2 novembre; Ottavi: 14-15 e 21-22 febbraio, 7-8 e 14-15 marzo; Quarti: 11-12 e 18-19 aprile; Semifinali: 9-10 e 16-17 maggio; Finale: 10 giugno

Europa League: Gironi: 8-15 settembre, 6-13-27 ottobre, 3 novembre; Ottavi: 9-16 marzo; Quarti: 13-20 aprile; Semifinali: 11-18 maggio; Finale: 31 maggio

Conference League: Fase a gironi: 8-15 settembre, 6-13-27 ottobre, 3 novembre; Ottavi: 9-16 marzo; Quarti: 13-20 aprile; Semifinali: 11-18 maggio; Finale: 7 giugno

Sandro Caramazza