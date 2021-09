“Testa al derby”: Lazio e Roma adesso hanno un solo obiettivo

Dopo il pareggio dei biancocelesti contro il Torino e il successo dei giallorossi sull’Udinese, le due compagini romane possono finalmente concentrarsi su “LA” partita: domenica infatti è in programma la stracittadina

E’ bastato il turno infrasettimanale per distrarre Lazio e Roma dall’imminente derby della Capitale – il quale si giocherà la prossima domenica alle ore 18:00? Decisamente no.

Ciro Immobile esulta dopo il gol dell’1 a 1 per la sua squadra, segnato proprio da quest’ultimo su calcio di rigore

«Nessuno ancora ne parla. Prima c’è il Torino e abbiamo visto che non dobbiamo mai sottovalutare gli avversari» aveva detto il biancoceleste Hysaj prima del match contro i granata, cercando di nascondere quello che probabilmente il suo allenatore aveva già in mente da giorni: la partita contro la Roma di qualche giorno dopo. Nella sfida contro i torinesi infatti erano assenti dal primo minuto titolarissimi quali Milinkovic-Savic, Pedro, Lucas Leiva e Manuel Lazzari: semplici scelte di campo o turnover in vista del derby? Senza alcuni dei suoi protagonisti, tuttavia, i capitolini non sono riusciti ad andare oltre il pareggio, ottenendo così il secondo deludente pari dopo quello contro il Cagliari della scorsa settimana. C’è preoccupazione in casa Lazio: dopo un avvio convincente – 2 vittorie contro Empoli e Spezia – sono arrivate 2 sconfitte con Milan e Galatasaray e 2 pareggi con Cagliari e Toro. I tifosi ora si chiedono: qual è la vera Lazio? La speranza è di vederla proprio contro la Roma domenica prossima.

Nicolò Zaniolo corre ad abbracciare Tammy Abraham dopo il gol dell’1 a 0, segnato proprio dall’inglese nel corso del primo tempo

Umore opposto invece sull’altra sponda del Tevere dove la Roma, fresca della vittoria di misura ai danni dell’Udinese, ha ritrovato quell’entusiasmo che molti avevano temuto di perdere dopo la precedente sconfitta con l’Hellas Verona. Al contrario, l’insuccesso con gli scaligeri rimane l’unico passo falso compiuto fin qui dalla squadra di Josè Mourinho, abile a vincere tutte le sue altre partite di Serie A – contro Fiorentina, Salernitana, Sassuolo e appunto Udinese – e ad issarsi fino al quarto posto della classifica, immediatamente dopo Napoli, Inter e Milan. Non è un segreto che i giallorossi quest’anno puntino al grande ritorno in Champions League, ma come molti sanno l’ambiente romano è alquanto particolare: basta una semplice vittoria o una sconfitta per fomentare o, al contrario, deprimere un ambiente da sempre troppo umorale.

Ecco perché il derby della prossima domenica, tanto per la Lazio quanto per la Roma, rappresenta un crocevia fondamentale in vista del prosieguo della stagione. Vincerlo significherebbe per i biancocelesti un’incredibile iniezione di fiducia ed energie mentali, mentre per i giallorossi sarebbe la riconferma di quanto buono fatto fin qui, ulteriore benzina nel serbatoio di una squadra che sembra già andare a mille. Chi ne beneficerà dunque tra appena due giorni? Al campo la risposta a tale quesito.

Fonti foto: Calcio e Finanza, Corriere dello Sport, Notiziario USPI

Fabrizio Scarfò