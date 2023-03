Terremoto Bayern Monaco: via Nagelsmann dentro Tuchel

Fulmine a ciel sereno in terra bavarese con l’allenatore ex Lipsia esonerato. Al suo posto in arrivo l’ex tecnico di Chelsea e PSG

Julian Nagelsmann è stato esonerato dal Bayern Monaco. Notizia che scuote il calcio internazionale, soprattutto per i tempi e il momento della stagione. Il Bayern Monaco si trova ai quarti di finale di Champions League, dove sfiderà il Manchester City, e dopo aver superato nel doppio confronto il PSG di Messi, Mbappé e Neymar. In campionato, i bavaresi si trovano secondi a meno uno dal Borussia Dortmund. Fatale nell’ultimo turno la sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Ma più che per l’operato, ai dirigenti del Bayern Monaco non è mai piaciuto l’atteggiamento di Nagelsmann, poco incline ad adattarsi all’ambiente biancorosso. Al suo posto è in arrivo Thomas Tuchel. Per Nagelsmann, occhio ad un futuro in Premier League.

Sandro Caramazza