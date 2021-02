Ternana da record: unica squadra ancora imbattuta nei cinque migliori campionati

Gli umbri stanno disputando una stagione memorabile con Cristiano Lucarelli come guida tecnica

La Ternana sta letteralmente volando nel Girone C di Serie C; gli umbri sono primi a +11 dal Bari e soprattutto sono ancora imbattuti in campionato il che li rende i favoriti numeri uno per la promozione nella serie cadetta.

La squadra guidata in panchina da Cristiano Lucarelli, ex bomber del nostro calcio, sta dando spettacolo e continua a stupire ogni volta che scende in campo. I numeri parlano di un dominio incontrastabile: 16 vittorie e 5 pareggi con il miglior attacco e la miglior difesa del proprio raggruppamento.

Quello che sorprende maggiormente sono però i numeri rapportati agli altri campionati e categorie; le Fere sono l’unica compagine ancora imbattuta nei top cinque campionati europei, meglio di corazzate internazionali che giocano ad altissimi livelli tutti gli anni. L’efficienza dell’attacco, ed in questo Lucarelli sicuramente sta insegnando molto, è incredibile dato che si viaggia ad oltre due gol per match subendone nello stesso tempo meno di uno.

Le porte della Serie B sembrano davvero già aperte per gli umbri che stanno dimostrando giornata dopo giornata di essere una delle migliori compagini passate per la C; il girone del Sud inoltre è certamente il più competitivo in quanto può vantare la presenza di Bari, Catania e Palermo tra le altre, tutti club con una gloriosa storia anche in Serie A.

Mantenere l’imbattibilità per tutto il campionato sembra un’impresa molto ardua anche per questa squadra che sicuramente penserà prima a raggiungere la promozione diretta in Serie B, ma si sa che l’appetito vien mangiando e le Fere di fame sembrano averne ancora molta.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti