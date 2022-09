Tensione prima di Milan-Dinamo Zagabria

Pericolo ultrà del club croato: la società rossonera si muove in anticipo sperando vada tutto bene

I tifosi del Milan sono stati allertati e in città si temono incidenti. Lo ha comunicato la società rossonera con una mail ai tifosi che avevano acquistato biglietto o che posseggono l’abbonamento in alcuni settori del primo e secondo anello verde di San Siro, ovvero quelli direttamente sotto lo spicchio del terzo anello riservato ai supporter ospiti. Decisione presa per ragioni di ordine pubblico: allerta per l’arrivo di oltre 4000 “Bad Blue Boys”, che già nel 2019 si erano distinti per gli incidenti avvenuti in Piazza Duomo.

Fonte foto: Facebook.com

Stefano Rizzo