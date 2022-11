Tempo di rinnovi per l’Inter: Darmian si, Skriniar e de Vrij prendono tempo

La società nerazzurra approfitta della pausa per fare il punto sui contratti in scadenza. Difesa e fasce i reparti più caldi tra fumate bianche e grigie, ai saluti, invece, sembra essere Gagliardini

L’Inter sta decidendo il futuro di alcuni suoi calciatori. Per la precisioni quelli col contratto in scadenza a fine stagione. I più pesanti fanno capo ai due pilastri della difesa di Inzaghi. Milan Skriniar sta valutando la proposta della Beneamata che sembra aver offerto 6 milioni a stagione. Lo slovacco non ha ancora dato risposta. Stefan de Vrij, impegnato in Qatar con l’Olanda, è l’altra pedina in bilico. L’offerta sul tavolo è un biennale alle stesse cifre, la palla passa al centrale oranje, uno degli scudieri di Simone Inzaghi che sarebbe felice di avere con sè anche i prossimi anni. Davanti a un bivio è ugualmente Samir Handanovic. La scelta è tra rinnovare e fare da secondo ad Onana oppure lasciare a zero l’Inter e tentare altre esperienze. Positivi, invece, i segnali da Matteo Darmian che rinnoverà per altre due stagioni grazie alle agevolazioni del decreto crescita. D’Ambrosio ormai ha sposato la causa nerazzurra e la sua intenzione è di chiudere a Milano la sua carriera, quindi anche per lui non dovrebbero esserci problemi, così come per l’esperto Cordaz che continuerà a fare il terzo portiere. Infine gli ultimi due nodi. Dzeko, qualora la società gli proponesse il rinnovo, sarebbe felice di proseguire. Non sembra esserci grande speranza, invece, per Roberto Gagliardini che vuole giocare di più e che con tutta probabilità saluterà a fine anno.

Glauco Dusso