Tegola Verratti: il centrocampista ai box per circa un mese

Il giocatore del Paris Saint Germain dovrà stare fermo almeno quattro settimane per un problema all’anca. Salta anche Italia-Svizzera del 12 novembre

Il PSG e l’Italia di Roberto Mancini perdono un pezzo pregiato del loro centrocampo, ovvero Marco Verratti. Il campione d’Europa ha subito un infortunio all’anca sinistra nell’ultimo match di campionato contro il Marsiglia. Il giocatore ex Pescara dunque dovrà stare fuori per circa un mese e sarà costretto a saltare i match con Lille, Bordeaux e Nantes in Ligue 1 così come quelli contro Lipsia e Manchester City in Champions League. Inoltre, Verratti sarà out per le sfide di qualificazione al Mondiale del 2022 contro Svizzera e Irlanda del Nord.

Sandro Caramazza