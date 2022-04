Tegola PSG, out Verratti e Messi nella possibile partita titolo

Pochettino non avrà a disposizione né il centrocampista né l’attaccante in vista del match contro l’Angers. Contusione per l’azzurro, un’infiammazione invece per l’argentino

Niente Angers-Paris Saint-Germain per Marco Verratti e Leo Messi. A comunicarlo è proprio il club parigino tramite il proprio sito ufficiale. Per Verratti, forfait a causa di un versamento post contusione al ginocchio destro. Per l’ex numero 10 del Barcellona, invece, infiammazione al tendine d’Achille. Entrambi salteranno la gara contro l’Angers. Il PSG, domani sera, potrebbe già laurearsi campione di Francia con cinque giornate di anticipo. I parigini sono a +15 dal Marsiglia secondo, il quale sarà impegnato in casa contro il Nantes. In caso di pareggio o KO dei marsigliesi e di contemporanea vittoria del PSG, Mbappe e compagni diventerebbero campioni di Francia. Al PSG basterebbe anche un pareggio ad Angers con sconfitta del Marsiglia.

Sandro Caramazza