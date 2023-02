Tegola Lazio, Romagnoli ai box: i tempi di recupero

L’ex capitano del Milan, costretto al forfait durante la partita contro l’Atalanta, si è lesionato al bicipite della coscia sinistra. Out per almeno due settimane

Tegola per la Lazio e Maurizio Sarri. Alessio Romagnoli dovrà stare fuori per almeno 15 giorni. Il giocatore ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore salterà il doppio impegno in Europa League contro il Cluj nonché la sfida di campionato contro la Salernitana, in programma domenica pomeriggio. Possibile rientro per la gara contro la Sampdoria del 27 febbraio o per quella del 3 marzo contro il Napoli al Maradona.

Sandro Caramazza