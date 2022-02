Tegola Juventus, Chiellini fuori per una lesione al polpaccio

Massimiliano Allegri perde il suo capitano. Il difensore campione d’Europa con l’Italia dovrà stare fuori per almeno 20 giorni

Tegola per la Juventus che perde Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero ha subito una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra. La prognosi è di almeno 20 giorni. Allegri dunque dovrà fare a meno della leadership del campione d’Europa praticamente per tutto febbraio. Chiellini salterà il match di Coppa Italia contro il Sassuolo nonché quelli di campionato con Atalanta, Torino ed Empoli. Out anche per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal del 22 febbraio.

Sandro Caramazza