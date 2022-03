Tegola Italia: Di Lorenzo salta i playoff, convocato De Sciglio

Lo scontro fortuito con il portiere dell’Udinese Silvestri costa caro al terzino del Napoli che dovrà sicuramente saltare gli impegni della nazionale e ci sono dubbi anche per la ripresa del campionato

Non inizia sotto una buona stella l’avvicinamento ai playoff per andare al mondiale di questo inverno in Qatar. Sabato pomeriggio nel match tra Napoli e Udinese, in un’azione tra l’altro a gioco fermo, Giovanni Di Lorenzo e l’estremo difensore friulano Silvestri hanno incocciato tra di loro frontalmente. La peggio l’ha avuta il difensore che ha abbandonato anzitempo il match. Gli esami hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro che quindi lasciano Roberto Mancini senza terzino titolare per lo spareggio mondiale. Per sostituire Di Lorenzo convocato De Sciglio che apprende la notizia dopo la gara giocata dalla sua Juventus contro la Salernitana. Il laterale partenopeo rimane anche in dubbio per la ripresa del campionato contro l’Atalanta. Ulteriori esami verranno fatti in questi giorni per capire la precisa entità del suo infortunio. Un grattacapo in più per il c.t. Mancini che inizia a studiare l’undici da schierare giovedì contro la Macedonia del Nord.

Glauco Dusso