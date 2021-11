Tegola Danilo, la situazione Juventus con vista su Londra

Domani sera la sfida contro il Chelsea e Allegri monitora i suoi, brutte notizie dal difensore brasiliano che dovrà stare fuori due mesi

La qualificazione almeno è già in cassaforte. La Juventus, però, punta al primo posto e serve un risultato positivo nel match dello Stamford Bridge. La vittoria dell’andata è di per sé preziosa, ora bisogna confermarla. Massimiliano Allegri fa la conta dei presenti e sicuramente peserà l’infortunio di Danilo. Il terzino brasiliano uscito molto dolorante dall’Olimpico ha riportato una lesione di media entità all’adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero stimati sono di circa due mesi. Sulle fasce difensive, dunque, toccherà a Cuadrado e Alex Sandro vista l’assenza anche del lungodegente De Sciglio. Di sicura utilità, in campionato, anche la presenza di Luca Pellegrini. Buone notizie, invece, da Dybala che ormai è regolarmente a disposizione. In dubbio Kulusevski, che non si è allenato per un problema ancora da comunicare.

Glauco Dusso