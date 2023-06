Tare-Lazio, è divorzio: l’albanese lascia dopo 18 anni

L’ex attaccante non è più il Direttore Sportivo del club biancoceleste. Separazione che era nell’aria. Già individuato il suo erede

Igli Tare lascia la Lazio. L’ex attaccante albanese, Direttore Sportivo biancoceleste dal 2009, non farà più parte dell’organigramma dirigenziale presieduto dal presidente Claudio Lotito. Una vita alla Lazio per Tare. Prima da giocatore, quando arrivò nel 2005, dopo le esperienze al Brescia e al Bologna, e poi appunto come dirigente. Prima ha svolto il ruolo di Coordinatore dell’area tecnica, 2008, per poi essere promosso a DS. Ben 18 anni di onorato servizio. Al suo posto, pronto Fabiani, ex Salernitana e attuale dirigente del settore giovanile biancoceleste. Tanti i campioni portati da Tare durante i suoi anni da Direttore Sportivo: tra tutti Hernanes, Klose, Felipe Anderson, de Vrij, Milinkovic Savic, Immobile. Sei i trofei, tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe il suo palmares.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il Napolista