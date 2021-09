Tanto tuonò che non piovve, Juric riporta il sereno al Torino

Dopo la sfuriata in pieno mercato e le prime due sconfitte in campionato gli acquisti più il lavoro sul campo hanno portato grandi progressi nello spirito e nel gioco granata

La Torino granata si era presa un grosso spavento. Era ancora il cocente agosto quando Ivan Juric, alla seconda giornata di campionato, sbottò nei confronti della società. Quest’ultima fu accusata di aver lavorato male sul mercato, quasi a voler smontare la squadra. I giorni del condor però, per dirla alla Galliani maniera, hanno portato in dote alla formazione granata quei colpi che hanno assestato la rosa nelle ultime ore di compravendite. Pobega, Praet, Brekalo e Zima si sono uniti a Pjaca sul gong, le acque si sono così acquietate.

La sosta per le nazionali ha permesso al tecnico granata di lavorare a testa bassa, finalmente soddisfatto del materiale umano a sua disposizione. Alla ripartenza della serie A sono arrivate due vittorie su due, ma quello che più ha impressionato della squadra è l’intensità degli uomini in campo. I ragazzi di Juric si sono mangiati l’erba distruggendo la Salernitana in casa ma soprattutto andando a vincere a Reggio Emilia con il Sassuolo. Proprio il successo di venerdì è stato il manifesto di quanto detto.

Il confronto con la squadra di Dionisi si è risolto soltanto negli ultimi minuti con la giocata di Marko Pjaca, già nel primo tempo, però, il Torino aveva dato l’impressione di poter andare in gol in qualsiasi momento. Pobega in mezzo al campo e Brekalo con Praet a supporto di Sanabria hanno fatto grandi cose, colpendo due legni e sfiorando a più riprese la rete. Soprattutto l’esterno croato ex Wolfsburg è la nota più lieta della serata emiliana. A volte imprendibile si è calato subito nella nuova realtà, insieme a lui il trequartista belga che però già conosceva l’Italia vista l’esperienza alla Samp.

Inoltre non bisogna sottovalutare l’infermeria granata. L’allenatore non può per ora contare sul alcuni pezzi importanti della sua compagine. In ordine di rientro possiamo enunciare Izzo, tassello fondamentale della retroguardia degli anni passati, e Verdi, quest’ultimo jolly offensivo che sta ancora cercando il tecnico che riesca a farlo esplodere. Per quanto riguarda l’attacco per fine mese o inizi di ottobre dovrebbero rientrare sia Zaza ma soprattutto il gallo Belotti, autentico trascinatore. Nonostante l’assenza del suo capitano, però, la squadra dimostra grandi qualità, segno che gli elementi in rosa possono sopperire anche alle mancanza per gli infortuni.

Ora il turno infrasettimanale con una sfida chiave in casa con la Lazio. La sfida tra Juric e Sarri dirà se i passi in avanti visti fino ad ora saranno confermati oppure no . Quello che possiamo sottolineare è il peso specifico di Juric. Carisma, personalità e abilità tecniche si stanno confermando anche a Torino dopo Verona. Il discepolo di Gasperini muoverebbe mari e monti per il bene della sua squadra. Quando è servito ha tuonato ed invece della pioggia è arrivato il sole.

Glauco Dusso