Tanto attacco e non solo, rivoluzione Parma per la salvezza

Reparto offensivo gialloblu che cambia volto e puntellata la difesa: ducali scatenati nel calciomercato invernale che chiuderà questa sera alle 20

La situazione in classifica non è delle migliori a Parma. Dopo un campionato scorso sopra le righe i gialloblu si trovano al penultimo posto a un punto dal Crotone fanalino di coda. Uno dei problemi principali per gli uomini di D’Aversa è il gol. Con 14 reti in 20 partite quello emiliano è il peggior attacco della serie A, inceppati Cornelius e Inglese, il solo Gervinho non basta a risollevare le sorti della squadra. La difesa non è messa meglio, tra le peggiori del torneo.

In soccorso arriva il calciomercato invernale. A meno di un’ora dal gong finale il Parma ha messo in piedi una vera rivoluzione offensiva. Per giocarsi le proprie carte in gialloblu è praticamente chiuso l’affare con il Bayern Monaco per il prestito di Joshua Zirkzee. Olandese classe 2001 si tratta di un giocatore di belle speranze che spera di trovare in Emilia quelle opportunità per esplodere dopo aver già siglato, la scorsa stagione, i suoi primi gol in Bundesliga. La dirigenza gialloblu non si è fermata e ha messo a segno anche il colpo Dennis Man, attaccante esterno rumeno arrivato dalla Steaua Bucarest per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Il calciatore, 22 anni, fino a questo momento ha avuto uno score invidiabile nel campionato rumeno con 14 segnature in 18 presenze, più altre tre reti nelle sue due apparizioni in Europa League. Ieri a Napoli esordio per lui.

Nelle ultime ore è arrivata la ciliegina sulla torta per il reparto offensivo di D’Aversa che ieri aveva chiesto giocatori pronti ed esperti. Tutto fatto per il rientro in Italia di Graziano Pellè, già transitato da Parma, che ormai svincolato dalla Cina ha trovato l’accordo con la società di Krause.

La difesa, invece, è stata sistemata con gli arrivi di Conti, nelle scorse settimane, e di Mattia Bani dal Bologna ufficializzato da poche ore. Il centrocampo, invece, è l’unico reparto in cui sembra che le pedine giuste ci siano. Finalmente uno dei trascinatori, Kucka, potrà tornare in un ruolo a lui più congeniale dopo esser stato schierato in avanti per sopperire alle tante assenze.

Ora la questione è come vorrà giocare D’Aversa soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Le soluzioni sono molte, sia d’esperienza che di giovani interessanti. La scommessa più stuzzicante è senza dubbio Zirkzee che nonostante l’altezza importante può giocare come seconda punta o esterno. In un tridente può essere affiancato a Gervinho e Pellè oppure fare da spalla a quest’ultimo in un attacco a due. Come punta esterna intriga, inoltre, lo stesso Man.

Sono tutte idee ma alla fine toccherà al tecnico dare l’ultima sentenza. Di sicuro c’è il fatto che ora non si può più sbagliare, il Parma è atteso da 18 finali per risollevarsi da una posizione che non fa onore alla storia del club. Chissà che dai nuovi arrivati non vengano fuori i protagonisti della tanto agognata salvezza.

Glauco Dusso