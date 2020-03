Tanti auguri ad Alessandro Nesta, il capitano più vincente della storia della Lazio

L’attuale tecnico del Frosinone, per anni fra i migliori difensori del mondo, compie oggi 44 anni. Ne ripercorriamo i successi durante la sua permanenza nella prima squadra della capitale

Il difensore più forte della storia della Lazio è stato Alessandro Nesta? Molti tifosi biancocelesti non hanno timore a rispondere affermativamente, ma se su questo punto ci possono essere opinioni divergenti, su un altro non c’è nulla da eccepire. Il numero 13 capitolino è stato il capitano più vincente della storia ultracenenaria dei capitolini.

Anche se di mestiere ha sempre fatto il difensore – e che difensore– Tempesta Perfetta (come era soprannominato negli anni al Milan da Carlo Pellegatti) ha dato inizio all’epopea di vittorie laziali con un goal proprio ai rossoneri, squadra con cui dal 2002 al 2012 ha conquistato tutto quello che si poteva conquistare.

Fu il mito Dino Zoff a far esordire il diciassettenne Nesta il 13 marzo del 1994 in un Udinese-Lazio al posto del centravanti Pierluigi Casiraghi. In quella stagione il difensore romano giocò una sola partita, ma dall’annata successiva cominciò a togliersi alcune soddisfazioni (giocò il suo primo derby da titolare, vinto per 2-0) e a dimostrare di che pasta era fatto. La stagione 1997-98 fu quella della consacrazione, arrivò il primo goal da professionista in Coppa Uefa contro il Vitoria Guimaraes, ma soprattutto giunse il primo trofeo con la maglia delle aquile, proprio grazie ad una sua rete. La coppa Italia messa in bacheca portò anche al disputare la Supercoppa contro la Juventus nell’estate successiva, vinta per 2 a 1 dai ragazzi di Eriksson allo Stadio delle Alpi. A dire il vero Alessandro Nesta non scese in campo quel giorno, a causa della rottura del crociato riportata durante i Mondiali in Francia. Nonostante l’infortunio quella fu un’annata molto positiva nonché il primo anno del centrale con la fascia da capitano. Il goal contro Sebastiano Rossi allo stadio Olimpico, nel più classico degli effetti domino, portò anche alla conquista della Coppa delle Coppe e della Supercoppa Europea contro il Manchester United degli “Invicibili”. Il punto più alto della carriera biancoceleste del capitano venne toccato con il tricolore al cardiopalma del 2000 in abbinamento ad un’altra coppa Italia e un’altra Supercoppa. Quell’anno la Lazio era considerata dalla FIFA la squadra più forte del mondo. Peccato che il 31 agosto 2002 i tifosi laziali dovettero subire una doccia gelida con la cessione di Nesta al Milan, per permettere la sopravvivenza della società, gravata da una marea di debiti.

Il capitano più vincente della storia dei capitolini venne additato come un traditore dalla gente laziale, solo qualche anno dopo la vicenda venne chiarita ed i rapporti tornarono idilliaci.

FOTO: Sololalazio.it

Marco Fabio Ceccatelli