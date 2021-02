Tamponi Lazio, l’accanimento della Procura Federale: ridicolo chiedere le sconfitte a tavolino

L’incubo prosegue per il club biancoceleste, il Procuratore Federale Chiné ha intenzione di usare il pugno duro contro la prima squadra della capitale

Era tanto, troppo tempo che la Lazio non finiva sulle prime pagine dei tre principali giornali sportivi a livello nazionale, nonostante prima dello stop con l’Inter, il trend di successi nel 2021 fosse da scudetto. E’ servita una connotazione negativa per rivedere i colori biancocelesti “ben rappresentati” sulle testate sportive. Cerchiamo di vederci chiaro in una vicenda che presenta ancora tante zone d’ombra.

La Procura Federale chiederà una pena esemplare per la Lazio

Partiamo dal principio. Cosa viene contestato al club capitolino? Sotto la lente di ingrandimento ci sono 8 casi di positività al Covid nel gruppo Lazio (non solo calciatori) non comunicati dalla società alla Asl di competenza. I legali dei biancocelesti continuano ad affermare che l’onere della comunicazione spettava al laboratorio incaricato di effettuare le analisi. Fosse solo questo il problema, un difetto di comunicazione che i vertici della Lazio hanno ricollegato al rispetto della privacy. Fra le accuse del Procuratore Federale Chiné ci sarebbe anche il mancato rispetto dei protocolli anti covid per quanto riguarda l’allenamento pre-Zenit a Formello, in cui Immobile, Strakosha e Leiva erano presenti, nonostante fosse già arrivata la comunicazione dei tamponi positivi dalla Synlab, ma non finisce qui! Viene contestata anche la mancata comunicazione della positività di tre calciatori prima del match col Torino risalente al 1 novembre scorso, con l’aggravante che uno di questi (Immobile), abbia anche giocato la partita e segnato su calcio di rigore. Contestazione simile viene fatta anche per la gara con la Juventus, in cui Djavan Anderson (dichiarato positivo da Synlab) era in panchina.

La Lazio ha confermato tramite il proprio responsabile sanitario, il professor Ivo Pulcini, che i test di Futura Diagnostica (il laboratorio di Avellino che si è occupato dei test per il campionato dei biancocelesti) che non era stato disposto alcun isolamento fiduciario perché quei tamponi avevano avuto esito negativo. Una volta arrivata la controprova della positività al gene N tramite gli esami del Campus Biomedico di Roma, Immobile era stato poi costretto alla quarantena di dieci giorni.

Capisco che la vicenda non è semplice da seguire, ma andiamo dritti al sodo. Ci tengo a chiarire un concetto molto importante che sta facendo tremare i tifosi biancocelesti.

Può esserci il 3 a 0 a tavolino per le gare contro Torino e Juventus?

Si metta l’anima in pace il patron dei granata Urbano Cairo. Le società possono costituirsi parte civile in un processo solo in caso d’illecito sportivo, che in questo caso non esiste. Questo significa che i due club piemontesi non potranno in alcun modo chiedere che gli venga riconosciuta la vittoria a tavolino. La Procura Federale chiederà una penalizzazione importante nei confronti della Lazio, si parla di 4-6 punti.

Non sono di certo Nostradamus, ma mi sento di condividere con voi un paio di sensazioni basate anche su dati oggettivi. Un qualsiasi rappresentante dell’accusa (in questo caso il Procuratore Federale Chinè) tenderà sempre a chiedere il massimo della pena, in modo da ottenere la metà o qualcosa in meno di quello che ha inizialmente chiesto. Mi sento di tranquillizzare i tifosi della Lazio, non ci saranno retrocessioni o partite perse a tavolino. Magari verrà concessa una penalizzazione, che alla Corte di Appello successivamente verrà ridotta. Il caso Napoli – Juventus docet, anche se in questa fattispecie i capi d’accusa sono molteplici e la possibilità che si risolva a tarallucci e vino come accaduto per il big match fra partenopei e bianconeri è ridotta al lumicino.

Foto: Tuttosport.it

Marco Fabio Ceccatelli