Tamponi Lazio, la rosea ironizza: “tamponi double face per i biancococelesti”

Per poter leggere della compagine capitolina in prima pagina su La Gazzetta dello Sport serve lo scandalo, la presunta colpevolezza o magari una vittoria che ha lasciato l’amaro in bocca in chi ne è proprietario

E’ ufficiale! La procura federale ha aperto un’inchiesta per eventuali violazioni da parte della S.S. Lazio del protocollo sanitario. Non è ufficiale la colpevolezza o il dolo del club capitolino, ma per La Gazzetta dello Sport non sembrerebbero esserci dubbi.

La rosea parla di “pasticciaccio da chiarire subito”, ironizza sui “tamponi double face” e punta il dito verso “chi bara” auspicando sanzioni esemplari. Io la butto lì: c’entra forse la cocente sconfitta del Torino per 3 a 4 contro la Lazio di domenica scorsa, in cui, tra l’altro, uno dei soggetti interessati (Immobile) ha pure segnato? Cairo (a cui auguro una pronta guarigione), non avrà di certo suggerito ai propri dipendenti di essere teneri con la società biancoceleste. Tenterò, almeno io, di mantenere una certa lucidità e una certa equidistanza nell’analizzare brevemente la situazione.

La Uefa ha comunicato alla Lazio la positività di 8 tesserati biancocelesti poco prima della partenza per San Pietroburgo di ieri. Fra i nomi coinvolti spiccano Strakosha, Leiva ed Immobile, che si sono allenati con il resto della squadra, ma sono stati bloccati dal più importante organismo calcistico europeo per la trasferta in Russia. I tre calciatori erano stati convocati per la gara contro i granata, proprio perché i test compiuti dal Laboratorio di Avellino a cui si affida Lotito avevano dato esito negativo.

Il presidente biancoceleste ha avvertito immediatamente la Uefa che sarebbe trattato semplicemente di falsi positivi e ha chiesto il reintegro dei tre, come accaduto precedentemente anche a Hoedt e Pereira (l’ex United, infatti, aveva raggiunto i compagni a Brugge soltanto successivamente). Nelle mail che la società capitolina avrebbe spedito alla UEFA si sottolineerebbe il fatto che il gene RdRp (proprio del Covid) non sia mai stato riscontrato in nessun test effettuato dai biancocelesti, mentre sarebbe stato riscontrato il gene N (che si ricollega a virus della famiglia dei coronavirus, ma non per forza Covid). Una volta chiarito questo aspetto, da che deriverebbe la differenza di esito tra i tamponi della Lazio e quelli della UEFA?

Dal diverso modo di processare il gene N. Il “metodo europeo” sarebbe più sensibile al famigerato gene, anche perché si baserebbe su un’amplificazione (ingrandimento) maggiore dello stesso. Parametri differenti quindi. Il problema è che anche in Italia le cose potrebbero cambiare da squadra a squadra, dato che ogni club è libero di rivolgersi al laboratorio che preferisce.

Cosa rischia la Lazio?

La Procura vuole far luce sulla corretta applicazione del protocollo della Figc, in particolare sull’isolamento domiciliare dei soggetti “positivi”, che non sarebbe stato rispettato dalla Lazio dato che i calciatori suddetti si sarebbero allenati in gruppo. La Figc lo scorso 8 giugno aveva diramato una nota (confermata a settembre) in cui delineava sanzioni molto dure che andrebbero dalla semplice ammenda, alla penalizzazione fino, addirittura, all’esclusione del campionato.

“La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”.

Probabilmente i responsabili della comunicazione della Lazio non sono stati chiari fin da subito, aspettando fino all’ultimo per rilasciare un comunicato ufficiale sulla questione dei positivi in casa biancoceleste, ma da qui a dargli dei furbetti, a parlare di campionato falsato e ad etichettare Lotito come il nuovo Moggi ce ne passa.

FOTO: Ilmessaggero.it

Marco Fabio Ceccatelli