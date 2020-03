Taglio Barça, stipendi ridotti

L’intervento Instagram di Messi chiarisce la situazione, ai dipendenti garantito il 100% del salario

E accordo fu… Sono state lunghe settimane di polemiche e uscite non proprio felici in quel di Catalunya ma finalmente le parti hanno trovato la tanta osannata e quasi insperata conclusione. I giocatori del Barcellona sono disposti a ridursi lo stipendio del 70% per far fronte all’emergenza Coronavirus e salvare le casse del proprio club. La fumata bianca è, infatti, arrivata nelle ultime ore con l’uomo di punta dei blaugrana, el Dies Leo Messi a metterci la faccia (virtuale) a ricucire lo strappo con la società. Lo spogliatoio catalano, quindi, esce fuori dalla situazione in grande stile, sancendo, peraltro, un ulteriore gesto da imitare, in quanto tale riduzione garantirà agli altri dipendenti di percepire, comunque, il 100% del proprio salario.

Una formula che rende onore ai blaugrana ma, che al contempo, ha avuto non poche polemiche in Spagna. Da settimane, infatti, il braccio di ferro fra società e giocatori è stato l’oggetto di interesse della stampa catalana, secondo cui l’accordo sarebbe stato lontano dalla sua definizione a causa dei vincoli da parte di vari soggetti dello spogliatoio.

Voci che non sono piaciute al capitano Messi, il quale attraverso una story su Instagram non solo ha comunicato il grande gesto dell’intera squadra, ovvero quello della riduzione dello stipendio del 70%, garantendo agli altri dipendenti del club l’intero salario, ma ha tirato, anche, una piccola frecciatina alla società, precisando lo stupore dello spogliatoio, messo in cattiva luce dal club stesso. Parole che non fanno che acutizzare la frattura fra il campione argentino e il club di Bartomeu, da non dimenticare, infatti, la breve querelle tra Messi e Abidal sull’esonero di Valverde.

In casa Barça è tutto un periodo di odi et amo, poiché oltre alle polemiche rientrate, nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di un ex bandiera blaugrana come Xavi, attualmente allenatore degli arabi del Al Saad. Aumenta, infatti, la sua voglia di guidare la panchina del Barcellona, dopo averla rifiutata a febbraio e sono 2 i nomi che avrebbe in mente da portare in Catalogna in caso di suo arrivo: Jadon Sancho e Serge Gnabry (fonte: La Vanguardia).

