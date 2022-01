Tagliafico in uscita dall’Ajax, Napoli in agguato

Il laterale argentino può lasciare i lancieri già a gennaio. Sul giocatore c’è anche il Napoli che deve però fronteggiare le pretese di altri tre club

Nicolas Tagliafico è in uscita dall’Ajax. Il laterale argentino, 29 enne, vuole finire anzitempo la sua avventura con il club olandese dopo aver perso il proprio posto in squadra. Tagliafico, il cui contratto con i lancieri scade nel 2023, vuole ritrovare minutaggio e continuità in vista del prossimo Mondiale in Qatar. Sul giocatore, c’è l’interesse del Napoli, disposto a rafforzare la corsia di sinistra che al momento è coperta dall’inesauribile Mario Rui e dalla discutibile tenuta fisica di Ghoulam (due rotture del crociato consecutive). Il club azzurro però non è il solo ad essere sul giocatore dell’Ajax. Occhio, infatti, alle pretendenti Barcellona, Marsiglia e Chelsea. Quest’ultima, ancora alla ricerca di uno terzino dopo l’infortunio di Chilwell. L’Ajax ha fissato il prezzo del cartellino a 7 milioni di euro.

Sandro Caramazza