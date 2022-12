Svolta Serie A, arriva Var a chiamata? La nota della Figc

Proprio come per il Video Assistant Referee, il campionato italiano si presenta ancora come torneo-pilota per l’implementazione delle nuove tecnologie applicate al calcio

Occhio alla possibile svolta in Serie A. La Figc avrebbe anticipato informalmente alla Fifa la propria disponibilità a testare l’utilizzo del “Challenge“, ovvero del Var a chiamata. Idea nata proprio dopo quest’ultima prima parte di stagione con le tantissime polemiche e la richiesta di molti club di fare uso del metodo, già peraltro utilizzato in altri sport come nella pallavolo, nel tennis, nel karate e negli sport americani. Si legge nella nota della Figc: “che un intervento del genere non intaccherebbe l’autorevolezza dell’arbitro fornendogli invece strumenti concreti di ausilio“. Intanto, l’imminente ritorno del campionato sarà contraddistinto da una piccola ma importante novità a tal proposito, ovvero l’intensificare del ricorso all’On Field Review da parte degli arbitri per i casi più controversi.

Sandro Caramazza