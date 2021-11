Svolta Dazn: addio alla doppia utenza per abbonamento

La piattaforma streaming, proprietaria dei diritti della Serie A, non permetterà più di assistere contemporaneamente ad un evento da due device

Dazn ha deciso di dare una svolta al suo servizio tagliando la cosiddetta concurrency, ossia le due utenze collegate a un medesimo abbonamento e in grado di vedere contemporaneamente lo stesso contenuto. In tal modo, non sarà più possibile assistere, tramite unico abbonamento, ad un evento in simultanea su due devices collegati a distanza l’uno dall’altro. Come riporta ‘Il Sole 24 ore’, sembrano essere partite anche le comunicazioni agli abbonati che devono essere informati per avere la possibilità di esercitare il recesso, entro 30 giorni. La motivazione di questa svolta è dovuta all’utilizzo fraudolento degli accessi a Dazn per vedere le partite della Serie A.

Sandro Caramazza