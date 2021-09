Svincolati di lusso: un undici tipo di grande qualità ed esperienza

Per le squadre italiane e non, l’opportunità di rinforzarsi non è ancora finita. Occhio, infatti, ai giocatori rimasti senza squadra. Tra questi, ci sono grandi nomi e una formazione veramente competitiva

Se il mercato ufficiale è chiuso ormai da due giorni (fatta eccezioni per i campionati minori), non è certamente terminato quello relativo agli svincolati. La loro posizione assomiglia un po’ a quella dantesca del limbo, con la presenza di tutti quei giocatori che sia per motivi anagrafici che tecnici e comportamentali, sono rimasti senza un club per cui giocare. Tra questi rientrano gli ormai noti “svincolati di lusso“, calciatori con alle spalle carriere piuttosto importanti in grandi squadre ma, allo stesso tempo, rimaste incompiute anche per demeriti personali. Facendo una breve panoramica sul contesto in atto, è possibile affermare che ogni porzione di campo ha almeno uno/due nomi rimasti disoccupati, come David Luiz in difesa, Javier Pastore in centrocampo e Franck Ribery in attacco. Grazie al supporto di Transfermarkt, ecco la formazione tipo degli svincolati più prestigiosi rimasti sul mercato.

DIFESA SVINCOLATI

Per la formazione tipo degli svincolati di lusso, si è scelto come modulo il 3-4-3. Partendo dal portiere, la maglia di numero uno può essere assegnata a Sergio Romero, ex portiere di Sampdoria e Manchester United. A 34 anni suonati, il portiere argentino ha deciso lo scorso 5 giugno di non rinnovare il proprio contratto con i Red Devils.

Grande esperienza e qualità nel trio difensivo degli svincolati. Il primo nome è quello di David Luiz, difensore brasiliano ex Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Il suo palmares è veramente importante, visti i 22 trofei conquistati tra club e Nazionale. A giugno, ha deciso di lasciare i Gunners e su di lui sembra aver messo gli occhi la Lazio di Sarri. Da uno che può ambire alla Serie A, si passa ad un altro che la Serie A l’ha lasciata da poco, ovvero Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunese ha trascorso le ultime stagioni tra le fila del Torino, giocando 127 volte e segnando sei reti. Il Genoa sta monitorando la situazione. Chiude la linea a tre, Serge Aurier. Adattato, in questo caso a centrale, l’esterno destro ivoriano è per età e qualità uno dei maggiori svincolati di lusso. Dopo le esperienze con PSG e Tottenham, Aurier potrebbe fare al caso di qualche squadra italiana.

CENTROCAMPO SVINCOLATI

Se in difesa non manca l’esperienza, a centrocampo sicuramente non manca la qualità. Iniziando dal ruolo di esterni (anche in questo caso, un po’ adattati), a destra c’è Hatem Ben Arfa, enfant prodige transalpino mai sbocciato definitivamente. Il gemello di Benzema al Lione ha girato tantissime squadre europee, come Marsiglia, Newcastle, Hull City, Nizza, PSG, Rennes, Valladolid e per ultima Bordeaux. Oggi a 34 anni, è rimasto un disoccupato di lusso. Un po’ a sorpresa, è rimasto senza club anche Gaston Ramirez. Dopo le ottime quattro stagioni con la maglia della Sampdoria, il talento uruguaiano è rimasto svincolato. Per lui, si parla di un duello in cadetteria tra Lecce e Brescia.

La qualità non manca nemmeno nel duo di centrocampo. Il primo della coppia è Jack Wilshere, ex ragazzo prodigio dell’Arsenal di Wenger. Il giocatore inglese, dopo l’esperienza al Bournemouth, è rimasto senza squadra e si sta allenando peraltro in Italia e precisamente a Como. Ha da poco rescisso con la Roma, invece, Javier Pastore. Dopo tre anni costellati da infortuni, il “Flaco” è, al momento, in attesa di occupazione. A 32 anni, l’argentino potrebbe dare ancora tanto al calcio anche se la grana problemi fisici non è una variante da scartare.

ATTACCO SVINCOLATI

Ad una squadra di classe ed esperienza, non può mancare un reparto offensivo atomico. A guidare il reparto ci pensa Franck Ribery, svincolato dalla Fiorentina dopo due anni, 51 partite e cinque gol fatti. La qualità di “Scarface” è indiscutibile e ciò lo si è visto, seppur a sprazzi, anche in Serie A. La sua voglia di giocare, però, sta facendo drizzare le antenne ad altri club italiani, tra questi Verona e Salernitana.

Quando si parla di atomico, non si può non fare riferimento alla “Formica atomica”, per i meno avvezzi Sebastian Giovinco. Dopo la caterva di reti in Canada (83 in 142 partite) e i due anni di Riad (Al-Hilal), l’ex giocatore di Juventus, Empoli e Parma fa parte della lista degli svincolati di lusso. Per lui, si era parlato ad inizio estate di un interessamento del Venezia.

Con due esterni di attacco così, è lecito aspettarsi una prima punta di livello. Detto fatto: Radamel Falcao. Il giocatore colombiano, per anni considerato uno dei migliori centravanti al mondo, si è svincolato dall’ultima esperienza in Turchia tra le fila del Galatasaray. All’orizzonte potrebbe esserci il ritorno in Spagna, questa volta al Rayo Vallecano.

Fonte foto: Transfermarkt

Sandro Caramazza