Sven-Goran Eriksson: “Ho il cancro, mi resta un anno di vita”

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex allenatore biancoceleste ha gelato il mondo del calcio con questo annuncio fatto in mattinata

Terribile notizia per gli appassionati del calcio: Eriksson, ex allenatore anche della Lazio, ha annunciato di avere il cancro. Lo svedese inoltre ha aggiunto di averlo scoperto da poco e che gli resta circa un anno di vita.

Il classe ’48, dopo aver concluso la sua carriera da giocatore, ha lavorato come direttore tecnico, allenatore e ct di molte squadre, vincendo parecchio, quasi 20 trofei, tra cui il Goteborg, con il quale ha vinto una Coppa Uefa, il Benfica con due finale perse, una in Coppa Uefa e una in Coppa Campioni, la Lazio, con cui a cavallo degli anni novanta e i primi anni del 2000 ha vinto tra i vari trofei, un campionato, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea, la nazionale inglese, che ha guidato durante due edizioni dei Mondiali (2002 e 2006) e all’Europeo del 2004, giungendo sempre ai quarti di finale, e la Costa d’Avorio non superando il primo turno del Mondiale 2010. In Italia ha anche allenato la Roma, la Fiorentina e la Sampdoria tra gli anni ’80 e ’90.

Noi di Passione del Calcio vogliamo fare un sentito in bocca al lupo ad Eriksson sperando che riesca a sconfiggere questa brutta malattia!

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina