Supermercato Hellas Verona, dopo Hien, Terracciano, Faraoni e Hongla pronti a salutare anche Ngonge e Doig

I veneti stanno smantellando la squadra proprio quando invece dovrebbero rinforzarla per cercare di ottenere la salvezza

Il Verona non le sta certo tentando tutte pur di salvarsi, anzi sta al contrario cedendo tutti i giocatori con un po’ di mercato così da monetizzare al massimo. Dopo Hien all’Atalanta, Terracciano al Milan, Faraoni alla Fiorentina e Hongla al Granada infatti anche Ngonge e Doig sono pronti a salutare il club veneto. Per il primo la direzione è Napoli, con le visite mediche in programma oggi a Roma, per il secondo invece la trattativa è meno indirizzata ma il Sassuolo sembra pronto a chiudere per una cifra intorno ai sei milioni di euro. Verona che dunque sembra voler ripartire da calciatori meno esperti che magari possano riuscire comunque a mantenere la categoria.

Fonte foto: footballnews24.it

Alessandro Fornetti