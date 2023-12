Superlega, in arrivo un bonus di 1 miliardo per Barcellona e Real Madrid

Tempo di lettura meno di un minuto

I due club spagnoli riceveranno questa somma in cambio della loro fedeltà dato che sono rimasti legati al progetto nonostante tutto

In giornata è arrivata la sentenza delle Corte UE sulla Superlega in cui si definisce il comportamento della Uefa come “abuso di posizione dominante”. Di conseguenza, non avendo bloccato il progetto Superlega, Barcellona e Real Madrid guadagneranno 1 miliardo di euro a testa come bonus fedeltà verso la stessa. Sì perché le due squadre non hanno mai abbandonato il progetto come invece fatto dalle altre squadre.

Alcuni club, come il Bayern Monaco e la Roma, si sono già opposti alla Superlega e la Premier League ha dichiarato che per le squadre inglesi sarà vietato parteciparci.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina