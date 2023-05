Superga: intitolato un parco a Valentino Mazzola per omaggiare il Grande Torino

Domani, saranno settantaquattro anni dalla tragedia che vide coinvolta la leggendaria formazione granata

Il 4 maggio non è mai un giorno come gli altri, sia per il Torino che per il calcio italiano. In quella data, nel 1949, la tragedia aerea di Superga spezzò il sogno di una delle squadre più forti del mondo, consegnando il suo ricordo alla leggenda. Domani, sul colle del capoluogo piemontese, il vice capitano dei granata Buongiorno, il capitano Rodriguez è stato protagonista di un gesto di grande gentilezza permettendo al cuore-Toro Buongiorno (entrato nel club all’età di sei anni) di ricevere questo onore e onere, leggerà i nomi di quella mitica formazione, come avviene ogni anno. L’allenamento si terrà al Filadelfia e sarà aperto anche ai tifosi. Attesi anche alcuni sostenitori del River Plate e del Benfica. Quest’anno, il club granata ha voluto anche intitolare un parco a Valentino Mazzola, indimenticato fantasista degli Invicibili.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmediaset.it)