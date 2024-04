Supercoppa turca, epilogo clamoroso: il Fenerbahce ritira la squadra dopo 2 minuti, vince il Galatasaray

Tempo di lettura 1 minuto

I gialloblu avevano schierato per protesta l’under 19, segna Icardi dopo pochi secondi e gli avversari abbandonano il campo

Situazione bollente in Turchia. La Supercoppa tra Galatasaray e Fenerbahce, rinviata quattro mesi fa per questioni politiche, si è giocata, o doveva esserlo, ieri. Il match si porta dietro gli strascichi delle decisioni dopo l’aggressione subita dai gialloblu per mano dei tifosi del Trabzonspor. La società aveva già minacciato di boicottare la gara, oltre richiedere uno slittamento e un arbitro straniero. Richieste respinte. Per protesta il Fenerbahce non ha presentato la prima squadra bensì l’under 19. Il match è durato solamente 2 minuti. Infatti dopo una manciata di secondi il Galatasaray si porta in vantaggio con Icardi, a quel punto i ragazzi del Fenerbahce vengono richiamati e abbandonano il terreno di gioco. Trofeo dunque assegnato alla formazione di Okan Buruk che trionfa in questa competizione per la 17ma volta.

Glauco Dusso